Balada sertaneja de Curitiba promove lançamento de bar

Redação Bem Paraná, com assessoria

Nesta quinta-feira (21), a balada sertaneja premium de Curitiba inovou mais uma vez no mercado de entretenimento noturno e lançou um novo bar. O cardápio conta com 11 opções de “sarradinhas”, que levam os nomes das labels que mais fazem sucesso na balada.

Dentre os ingredientes estão bebidas como tequila, vodka, jaguermeister, absinto e até mesmo cerveja. As receitas são segredo e o cliente que arriscar tomar uma sarradinha tem pouco poder de escolha. Durante as noites, após pedir o shot pelo valor fixo de R$15, o cliente deve rodar uma roleta e contar com a sorte para que o drink preferido seja selecionado. Somente um espaço da roleta é livre, em que pode-se escolher o sabor do shot.

No dia de cada festa, o drink que tem o nome do evento é em dobro. O projeto do bar foi desenvolvido pelo Studio MR Arquitetura e contou com o apoio da marca José Cuervo.

Serviço:

Shed Western Bar

Rua Bispo Dom José, 2258, Batel – Curitiba-PR

Quintas e Sextas das 23h às 05h e Sábados das 22h30 às 05h.

www.shedbar.com.br/curitiba

Facebook: www.facebook.com/shedbarcuritiba

Instagram: www.instagram/shedbarcuritiba