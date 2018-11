Balé Teatro Guaíra abre 16º Festival de Dança de Londrina

Da Redação Bem Paraná com Teatro Guaíra

Nesta segunda-feira, dia 8, o Balé Teatro Guaíra se apresenta na abertura do 16º Festival de Dança de Londrina com a obra Carmen, do coreógrafo Luiz Fernando Bongiovanni. O espetáculo foi montado em 2016 pelo BTG e conta a trágica história de amor entre um soldado e uma cigana na Espanha do século XIX. A apresentação acontece no dia 8 de outubro, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, às 20h. Além da abertura, o BTG faz aula e ensaio aberto para estudantes de dança.

“Sem dúvida, este é um convite muito comemorado pelo Balé Guaíra. Trata-se de um festival de grande representatividade na dança, realizado ininterruptamente desde 2003, com sucesso comprovado, ficando entre os festivais mais importantes do Sul do país”, diz Cintia Napoli, diretora do BTG.

Carmen

Carmen, escrita em formato de ópera pelo compositor francês Georges Bizet, é uma das obras mais conhecidas e tocadas em todo o mundo. A personagem principal é uma mulher livre que acaba sendo assassinada pelo companheiro Don José, cego pelo ciúme.



16º Festival de Dança de Londrina

Até o domingo, dia 14, o festival apresenta três oficinas e dez espetáculos nacionais e internacionais, que colocam a dança em diálogo com outras artes, como o teatro, o circo e a música.



Serviço:

Mostra oficial: 8 a 14 de outubro de 2018

Programação no site: www.festivaldedancadelondrina.art.br

Informações: (43) 3342-2362