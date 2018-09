Baleia branca percorre o Rio Tâmisa, em Londres

Da Redação Bem Paraná com sites

Uma baleia beluga foi gravada em vídeo quando nadava no Rio Tâmisa, que corta Londres, na Inglaterra. A cena é raríssima, já que o Tâmisa é um rio de água doce e a beluga um animal típico do Ártico. O aparecimento da baleia no estuário do Tâmisa aconteceu na terça-feira (25). Nesta quarta (26) ela estava se dirigindo para a foz, de encontro ao mar.

Não se sabe como a baleia foi parar no Tâmisa. Especialistas acreditam que ela pode ter se desvidado ao perseguir um cardume de peixes e acabou entrando no rio. A trajetória da beluga era monitarada de perto por especialistas e ambientalistas.

A presença da beluga em águas tão próximas da cidade chamou a atenção, e virou uma atração para a capital da Inlgaterra.