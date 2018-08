Ballet de Santiago recria 'Romeu e Julieta' no Guairão na próxima quarta

Redação Bem Paraná com assessoria

Criatividade e rigor técnico são algumas das principais características do Ballet de Santiago, que tem a consagrada brasileira Marcia Haydée como sua diretora desde 2004. A companhia é um exemplo bem sucedido de parcerias com os mais criativos coreógrafos de nosso tempo, construindo espetáculos que fazem do Ballet de Santiago atualmente uma das companhias mais conceituadas do mundo. No Brasil, eles apresentarão o balé “Romeu e Julieta, a clássica história de amor que há séculos encanta o público em todo o mundo.

Considerada uma das mais importantes coreografias do repertório da dança clássica, o balé “Romeu e Julieta”, releitura da famosa obra de Prokofiev baseada na peça de Shakespeare é uma interpretação rigorosa e divertida do clássico. Uma performance incrível, tanto para os entusiastas do balé como para os novos aficionados.

Duração : 160 min com 2 intervalos

Programa: Romeu e Julieta

SERVIÇO:

Local: Teatro Guaíra Grande Auditório

Data: 22 de agosto/2018

Horário: 20h30m

Classificação: Livre

Preços dos Ingressos valores da inteira:

Platéia: R$220,00* 1° Balcão e 2° Balcão: R$170,00*

Ingressos Promocionais ao preço de R$ 50,00*. Neste valor promocional não incidem outros descontos nem mesmo na meia-entrada.

*(+ o acréscimo de R$6,00 por ingresso referente a taxa administrativa do Disk Ingressos)

DESCONTOS:

30% de desconto no preço de inteira e não cumulativo com outras promoções ou descontos beneficiados por lei na compra de até 02 (dois) ingressos para o Clube Gazeta do Povo, válido somente para o titular do cartão.

30% SITE DELL’ARTE Regras: Desconto de 30% para compra de até 02 ingressos exclusivo para site DellArte (mediante apresentação do email na entrada do teatro). O cliente pode imprimí-lo ou salvá-lo em seu celular. Desconto válido em todos os pontos de venda.

VENDAS:

Aceitam-se cartões de débito, crédito e pagamento em até 3 parcelas com acréscimo. Não serão aceitos cheques. Ingressos já à venda na bilheteria do Teatro ou nos Quiosques do DiskIngressos nos Shoppings Mueller, Palladium , Estação e São José, pela internet www.diskingressos.com.br ou por telefone DiskIngressos 3315-0808.

