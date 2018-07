Balotelli faz piada com derrota da Inglaterra na Copa: "De volta para casa"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante italiano Mario Balotelli aproveitou a derrota da Inglaterra na Copa do Mundo da Rússia para mandar uma mensagem aos torcedores ingleses. Com a Itália fora do Mundial, Balotelli afirmou que recebeu insultos dos torcedores ingleses.

"Me desculpe, porque eu amo a Inglaterra, mas para todos que me mandaram mensagens estúpidas e insultos até agora... você merece essa resposta", escreveu o atacante com uma imagem ao fundo e as frases "Its coming home" (Está voltando para casa) e ´Impossible' (impossível).

A Inglaterra perdeu para a Croácia por 2 a 1 nos 120 minutos na semifinal da Copa e disputará o terceiro lugar contra a Bélgica, neste sábado. De volta para casa é uma brincadeira com a música cantada pelos torcedores ingleses na Rússia, que dizia que o “futebol estava voltando para casa” com as vitórias da Inglaterra e o sonho do título.

Balotelli marcou 21 gols em 70 partidas por Manchester City e Liverpool na Premier League (Campeonato Inglês). O italiano joga atualmente no Nice, da França, e fez 33 gols em 51 jogos na Ligue 1 (Campeonato Francês).