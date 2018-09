Balsa com mais de 200 pessoas vira em lago na Tanzânia; ao menos cem morrem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma balsa com mais de 200 pessoas virou no Lago Victoria, na Tanzânia, nesta sexta-feira (21). Ao menos cem corpos já foram encontrados e 37 pessoas foram resgatadas.

As equipes de resgate trabalham em busca do restante dos desaparecidos. A balsa também carregava mercadorias. Naufrágios são frequentes na região devido a sobrecarga.

O Lago Victoria é o maior da África e ocupa o território da Tanzânia, Quênia e Uganda.

Esta não é a primeira tragédia com balsas na região. Em 1996, mais de 500 pessoas morreram em um naufrágio no mesmo Lago Victoria. Em 2012, 145 pessoas morreram quando uma balsa afundou na costa da Tanzânia, no oceano Índico.