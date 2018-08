Bancários de Curitiba e região aceitam proposta patronal e descartam greve

Da Redação Bem Paraná com sites

Em assembleia na noite desta quarta-feira (29) os bancário de Curitiba e região decidiram aceitar a proposta de reposição salarial da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e descartaram deflagrar greve neste ano. A proposta apresentada no sábado passado (25) é de reajuste salarial de 5% (aumento real de 1,18% sobre uma inflação do INPC projetada em 3,78%) e garantia de manutenção de todos os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Funcionários da Caixa Econômica Federal também aceitaram a proposta específica da empresa.

No sábado, depois de receber a proposta da Fenaban na mesa denegociação, o Comando Nacional dos bancários indicou a aprovação das propostas. A proposta prevê, ainda, acordo com validade de dois anos. Assim, ficariam garantidas, até 2020, a manutenção de todos os direitos e a reposição total da inflação (INPC), mais 1% de aumento real para salários e demais verbas em 1º de setembro de 2019.

Os funcionários do Banco do Brasil ainda debatiam e votavam, até as 21 horas, a sua pauta específica.