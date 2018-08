Bancários rejeitam proposta de reajuste dos bancos e preparam ato em Curitiba na sexta

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Na noite de quarta-feira, 08 de agosto, a categoria bancária rejeitou a proposta de reajuste salarial apresentada pela Fenaban, representação patronal dos banqueiros, ao Comando Nacional dos Bancários na última reunião de negociação, realizada dia 07.

As assembleias dos trabalhadores bancários do Paraná, realizadas pelos sindicatos de Curitiba, Londrina, Guarapuava, Arapoti, Campo Mourão, Umuarama, Cornélio Procópio, Apucarana, Paranavaí e Toledo também deliberaram sobre as atividades de mobilização para a próxima sexta-feira, 10 de agosto, Dia do Basta contra os retrocessos e corte de investimentos convocado pelas centrais sindicais.

Em Curitiba, um ato reune as diversas categorias cutistas de trabalhadores em frente à sede da FIEP, federação patronal das indústrias, na Av. Cândido de Abreu, no Centro Cívico, às 11h. Mais cedo, os petroleiros realizam manifestação em frente à Repar, em Araucária, a partir das 7h. Os bancários deliberaram em assembleia participar das mobilizações.

Nas regionais do Vida Bancária, haverá panfletagem em Londrina e retardo de abertura das agências bancárias em Apucarana e Cornélio Procópio. Já os sindicatos da regional Pactu realizam paralisação nos mesmos moldes nas cidades de Paranavaí, Guarapuava, Umuarama e Campo Mourão.

Com lucro expressivo em 2018, de R$ 20,3 bilhões nos três primeiros meses do ano juntando as cinco maiores instituições financeiras do país, os banqueiros ofereceram somente reposição da inflação para verbas salariais, benefícios e participação nos lucros. Isso significa que o lucro aumentou 18,7% no comparativo com 2017, mas o repasse pretendido aos trabalhadores seria equivalente a uma projeção de 3,9%, para a data-base em 01 de setembro.