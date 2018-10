Bancas de rua viram ‘multiuso’; existem 189 delas em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Ontem, dia 30 de setembro, foi celerado o dia de um dos profissionais mais importantes da comunicação: o jornaleiro, profissonal intimamente conectado e compromissado com a distribuição de informações por meio da venda de revistas, jornais, livros e outros impressos, mas também exercando o papel de ponto de informações turísticas e locais, auxiliando a população com informações gerais.

De acordo com Laercio Skaraboto, presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas do Paraná (Sinjor-PR), existe atualmente em Curitiba 189 bancas de jornais, enquanto em todo o Paraná o número passa de 1.500. Na Capital, cerca de 40% deses estabelecimentos estão localizados na região central da cidade.

“A ‘banquinha’, como é conhecida pelos íntimos, sempre será um local especial e mágico em meio a correria dos nossos cotidianos. E o responsável por essa agradável experiência é sempre aquele simpático, solícito e sorridente jornaleiro, que atrás de um escudo de doces, balas e guloseimas nos faz sentirmos em casa dentro de suas bancas”, aponta o jornaleiro, proprietário de uma das mais tradicionais bancas da cidade, localizada na Avenida Cândido de Abreu, 556.

Em sua maioria, os clientes desses pontos apresentam um perfil mais tradicionalista, preferindo ler o jornal impresso a ter de acompanhar as notícias do dia pelos meios digitais. O interesse maior, conta ele, é por matérias diárias, acontecimentos diários. “A política ajuda, mas o pessoal gosta mais de matérias diárias, acontecimentos diários”, explica.

Setor comemora aprovação da Lei de Permissões pela Câmara da Capital

Neste ano, a grande conquista do setor foi a aprovação da Lei de Permissões de Bancas, aprovada pela Câmara Municipal em julho. Com a legislação, foi retirado o prazo de permissão indeterminado para 15 anos renováveis por mais 15. Outras mudanças foram referentes ao processo de transferências (ficou permitido somente uma única transferência da permissão) e à exploração de publicidade, com a permissão para instalação de equipamentos de telefonia, rádio e TVs na parte superior das bancas mediante autorização da Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba.

“A Urbs queria 5 mais 5, e conseguimos 15 renováveis por mais 15 (o prazo de permissão). Então só temos a comemorar neste ano, independente das vendas, de conta, de problema de crise. Agora temos segurança para trabalhar, a garantia de que poderemos continuar desenvolvendo nosso trabalho, nosso ganho diário. E o que queremos é só isso, ter essa garantia de trabalho, porque nossas bancas poderiam ser licitadas a qualquer momento e poderíamos perdê-las”, comemora o presidente do Sinjor.

A primeira

A primeira banca de jornais surgiu no Rio de Janeiro e foi montada na porta do Café Lamas, na Rua do Catete, nº 295. Um italiano de nome Carmine Labanca, cansado de vender jornais caminhando pelo Largo do Machado e arredores, arranjou uns caixotes de frutas do Lamas e colocou os jornais arrumadinhos, sentando-se em outro caixote. É dele que se origina o termo “banca”, como sinônimo para estes pontos de venda.

Diferente do que acontecia há décadas, contudo, os jornais já não são o grande impulsor das vendas das bancas, até por conta da queda no número de jornais com edições impressas. Neste ano, por exemplo, o grande destaque foi o álbum e as figurinhas da Copa do Mundo, editados pela Panini.

“Foi um ganho especial, um ganho extra muito bom. Mas alteramos a lei das bancas no passado, então agregamos um mix de produtos amplo. Hoje a banca vende de tudo: água, refrigerente, cigarros, bombonieres, e os jornais e as revistas estão fazendo parte do agregado”, comenta.