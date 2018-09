Banco Safra abre inscrições para o seu Programa de Trainee

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Safra, um dos maiores bancos privados do Brasil, que faz parte de um grupo com mais de 175 anos de história, anuncia seu Programa de Trainee 2019. O período de inscrições será de 5 de setembro a 7 de outubro de 2018, e os profissionais selecionados receberão um salário mensal de R$ 6.800,00 e um incentivo de contratação de R$ 20.000 se aprovados no programa. A remuneração é uma das maiores do mercado e atrai candidatos de todo o país em busca de ascensão e qualificação profissional.



As inscrições podem ser feitas pelo hotsite do Programa de Trainee Safra 2019 (www.traineesafra.com.br), página exclusiva na qual o participante pode encontrar mais informações sobre o processo.



O Safra busca não apenas candidatos recém-formados, mas também jovens que estejam no mercado de trabalho, que se identificam com os valores do banco e tenham ambição por crescimento profissional. Não sendo necessária experiência prévia em mercado financeiro, os jovens passam nove meses conhecendo várias áreas do banco e têm contato com seus principais executivos. No programa do ano passado, foram registradas 40 mil inscrições.

São elegíveis para o processo seletivo profissionais com graduação até dezembro de 2015 e estudantes com conclusão da graduação em dezembro de 2018. A ampla variedade de cursos contemplados é uma das principais características do Programa de Trainee: Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Gestão Política, Psicologia, Relações Internacionais, Matemática, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Computação.



Inglês intermediário (e avançado, dependendo da área) e disponibilidade para trabalhar em São Paulo são requisitos importantes.



Ao se inscrever no Programa de Trainee, o profissional também passa a ter seu currículo e perfil cadastrados para outras vagas no banco.



Veja abaixo os principais diferenciais do Programa de Trainee Safra:



Remuneração diferenciada: Um dos maiores salários do mercado, de

R$ 6.800,00, e bônus de R$ 20.000,00, se aprovado no programa. Além da participação nos lucros e resultados adicionais ao salário e décimo terceiro.

Job rotation personalizado: O ciclo de desenvolvimento é elaborado de acordo com a área de atuação do trainee. Isso possibilita que o jovem tenha uma visão diferenciada dos processos e da cadeia de valor do banco.

Curso sobre o mercado financeiro: Os participantes passam por um curso intensivo sobre o mercado financeiro em uma universidade de primeira linha. O objetivo da iniciativa é nivelar o conhecimento dos jovens, visto que não é necessária experiência prévia em mercado financeiro.

Vivência comercial: Os trainees passam um período trabalhando nas plataformas comerciais do banco. Desta maneira, aprendem, na prática, como funciona a rotina de suas agências.

Grande exposição: Os executivos do Safra participam, do início ao fim do programa, com palestras e acompanhamento de carreira.

Mais do que capacitação, execução: O trainee “põe a mão na massa” – tem espaço e liberdade para propor e executar projetos nas áreas por que passa.

MBA ou pós-graduação após a conclusão do programa (conforme política interna do banco).