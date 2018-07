Band e Luciana Gimenez já estão num flerte mais intenso

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Por razões perfeitamente naturais e compreensíveis, Luciana Gimenez não tem mais o mesmo ambiente de antes na Rede TV!. Uma saída para outra emissora, de acordo com alguns, poderia ser a melhor solução. É por aí que determinados setores da Bandeirantes pretendem trabalhar, se é que já não estão trabalhando. Como proposta de convencimento, um programa novo, semanal, faixa da noite. Luciana viaja hoje. Vai ficar uns dias fora, até para dar um tempo em tudo, mas são grandes as possibilidades de, no seu retorno, essa mudança de ares ganhar contornos mais definitivos também no seu lado profissional. A mesma empresa, Ultrafarma, que há muito tempo patrocina seus programas na Rede TV!, a partir deste ano também intensificou as suas relações comerciais com a Band. Tudo jogando a favor. Numa dessas.

Cabeça quente

Se tem duas coisas que hoje conseguem tirar Silvio Santos do sério, elas atendem pelos nomes de Jequiti e Disney. Uma porque não está nos seus melhores momentos e outra por não ter até agora decisão nenhuma sobre a renovação do contrato que vence em agosto.

Diante disso

Se intensificaram muito, nesses últimos dias, a distribuição de bilhetes em vários setores do SBT, em alguns casos exigindo mudanças, em outros cobrando resultados. A ordem de agora é que tudo passe a funcionar do jeito que ele quer.

Até por isso

Os boletins noticiosos do SBT, colocados e retirados do ar no mesmo dia também se incluem neste pacote de insatisfações. A ordem era fazer ao vivo, inclusive com informações de hora e tempo. Como vários deles entraram gravados, acabou com todos.

Todo mundo atrás

As coisas mudaram muito na teledramaturgia da Globo. O desinteresse em não trabalhar o tempo todo e ficar até três, quatro anos sem o nome aparecer em nenhuma escalação, deixou de existir. Hoje está todo mundo atrás. Com a novela do Aguinaldo praticamente escalada, existe uma briga bem intensa por papéis em “Troia”, da Manuela Dias, a próxima da fila no horário das 9.

Segue o jogo

A Band não chegou a tanto. A ideia de mandar dublar Erick Jacquin no ‘MasterCheff’ não foi em frente, mas, por via das dúvidas, continuam legendando suas falas. Esta temporada do “amadores” chega ao fim dia 31.

Sob os cuidados

A Record entregou nas mãos da Young&Rubicam toda a campanha de lançamento do PlayPlus, a sua nova plataforma de conteúdo. Além de produtos próprios, também serão oferecidos programas, séries e demais atrações de outros parceiros.

Como se deve

A Record, no ano passado, quando mudou sua marca, fez de forma organizada. No dia do lançamento, todas as vinhetas e canoplas dos microfones já estavam trocadas.

Tudo ao contrário

A Band, por sua vez, apresentou sua nova marca na quarta-feira. Mas apresentou numas. Diferente da Record, só a marca d´água na tela foi alterada. No mais, vinhetas, canoplas e companhia bela, continuaram com a identidade antiga. Quando é pra fazer, por que não faz direito?

Olha só

Para facilitar a vida das apresentadoras do “Vídeo Show”, os câmeras foram orientados a usar camisetas com os números 1, 2 e 3. Será que resolve?

Campeã da Copa

O casal Ticiane Pinheiro e César Tralli escolheu a França como próximo destino de férias. A apresentadora da Record e o jornalista da Globo embarcam nesta sexta-feira e ainda devem curtir por lá um pouquinho da festa dos campeões da Copa.

Bate – Rebate

Lilian Gonçalves reuniu todos os jurados do ‘Canta Comigo’ no seu bar para assistir, ontem, a estreia do programa.

Depois da Copa do Mundo, o Fox Sports inicia nesta sexta, 10 da noite, a sua cobertura do futebol internacional, com a abertura do International Champions Cup. É a maior competição de clubes da pré-temporada do futebol europeu. Vai de agora até 11 de agosto, em 21 cidades diferentes, sendo 13 dos Estados Unidos, sete da Europa e três em Cingapura. Amanhã, na abertura Manchester City e Borussia Dortmund.

Alô, concorrência: pessoal do ‘Encrenca’ folga domingo. Programa vai entrar gravado.

A Globo tinha planos de produzir uma série baseada em contos de Nelson Rodrigues para o horário das 11 da noite. Só que desistiu. Não foi aprovada.

A querida Berenice Lamonica nos deixou. Uma das pessoas mais queridas deste meio. Fica a saudade.

Mariana Godoy recebe amanhã, sexta, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, em mais uma entrevista da série ‘Presidenciáveis’.

C´est fini

Frente a outras prioridades, a Record deixou para o ano que vem a construção de um novo prédio na Barra Funda, para instalar todo o seu jornalismo: estúdios, redação e técnica. Mas isto na melhor das hipóteses. Nada totalmente confirmado ainda. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!