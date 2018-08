Band faz o primeiro debate presidencial nesta quinta-feira, dia 9 de agosto. Saiba como será

Redação Bem Paraná com assessoria

O debate da Band será mediado pelo jornalista Ricardo Boechat. Nesta segunda-feira, um sorteio com a participação dos representantes dos partidos definiu a posição de cada candidato no cenário. Da esquerda para a direita estarão: Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro(PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT). Nesta sequência também os candidatos responderão a uma pergunta única feita pelos leitores do Jornal Metro no primeiro bloco. Em seguida, candidato pergunta para candidato. A ordem também foi definida em sorteio. Quem vai escolher primeiro é Boulos e quem vai fazer a última pergunta é Meirelles. Cada candidato pode ser perguntado até três vezes.

No segundo bloco jornalistas do Grupo Bandeirantes farão perguntas para todos os candidatos e escolherão quem vai replicar. Quem for questionado terá direito à tréplica. No terceiro bloco novamente candidato pergunta para candidato . O sorteio definiu que quem iniciará os questionamentos será Álvaro Dias e quem perguntará por último será Ciro Gomes. Neste bloco cada candidato poderá ser perguntado até duas vezes.

No quarto bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes voltam a perguntar para candidato e escolher quem fará a réplica.

No último bloco as considerações finais terão que se feitas em um minuto e meio, começando com Ciro Gomes e fechando com Henrique Meirelles.

Em caso de ofensa pessoal ou moral o presidenciável poderá pedir direito de resposta, que será analisado por um comitê formado por advogado e jornalistas. Caso ele seja concedido, será feito em um minuto e sempre que possível no mesmo bloco em que a ofensa ocorreu.

Entre perguntas diretas, réplicas e tréplicas os candidatos se confrontarão 64 vezes nesta quinta-feira.

Mantendo a tradição da Band, este será o primeiro debate entres os candidatos à Presidência da República, que costuma dar o tom de toda a campanha eleitoral: “Eu tenho certeza que no dia 9 começa uma nova fase da campanha eleitoral. Pela primeira vez o Brasil vai ver lado a lado os seus candidatos com espaço e tempo suficiente para mostrarem as suas ideias principais e seus estilos, dando ao eleitor condições de começar a fazer as comparações. É por isso que eu digo que esse debate da Band não se esgota em si mesmo, ele vai se reproduzir ao longo da campanha”, afirma Fernando Mitre, diretor nacional de jornalismo da Band.

Em caso de segundo turno os candidatos à presidência se encontram na Band no dia 11 de outubro. Já os debates entre os candidatos aos governos estaduais serão no dia 16 de agosto e 18 de outubro, em caso de segundo turno.

Os debates promovidos pela Band nas eleições se transformaram numa tradição de mais de 30 anos. O primeiro encontro entre então possíveis presidenciáveis aconteceu em 1988, no início da abertura política no país.

ONDE ACOMPANHAR

A Band realiza o primeiro debate entre os presidenciáveis nesta quinta-feira, dia 9 de agosto, às 22h. O pool de transmissão amplia o alcance e inclui os canais Band, Bandnews, Terraviva e as rádios Bandeirantes e Bandnews FM. Nas plataformas digitais farão a transmissão o portal da Band (band.com.br), o aplicativo da Band e o canal de jornalismo da emissora no YouTube (youtube.com/bandjornalismo).