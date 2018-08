Band faz primeiro debate com candidatos ao Planalto nesta quinta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos à Presidência da República participarão nesta quinta (9), às 22h, do primeiro debate televisivo das eleições de 2018.

O programa será realizado pela Bandeirantes e mediado pelo jornalista Ricardo Boechat.

A emissora confirmou a participação de oito candidatos, todos de coligações com no mínimo cinco congressistas, obrigados a serem convidados pela lei eleitoral. Ao todo, são 13 nomes na disputa.

Estarão presentes Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estará presente por estar preso em Curitiba.

Ao longo de cinco blocos, os candidatos responderão a perguntas de eleitores, jornalistas e de concorrentes.

Com Lula impossibilitado de comparecer, o PT chegou a analisar a possibilidade de que seu vice na chapa, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), participasse de um evento alternativo, transmitido pelas redes sociais.

Estaria acompanhado de Manuela D'Ávila (PC do B), que deve herdar a vaga de vice se Lula for impedido de concorrer e Haddad assumir a cabeça de chapa.

No entanto, agora a ideia é que Haddad e Manuela acompanhem o debate dentro do estúdio, como convidados.

Ambos pretendem conceder entrevistas no estúdio e comentar as respostas dos adversários durante os intervalos.

O partido também organiza manifestações perto da emissora, em São Paulo.

Até o primeiro turno das eleições, em 7 de outubro, outras emissoras e veículos promoverão debates com candidatos à Presidência e aos governos estaduais.

Entre elas estão a Folha, que, em parceria com o UOL e o SBT, reúne os postulantes ao Palácio do Planalto no dia 26 de setembro.

Programe-se para os debates do 1º turno

9.ago - Band (presidenciáveis)

16.ago - Band (governo estadual)

17.ago - RedeTV (presidenciáveis)

24.ago - RedeTV (governo estadual)

9.set - Gazeta/Estadão (presidenciáveis)

16.set - Gazeta/Estadão (governo estadual)

19.set - Folha/UOL/SBT (governo estadual)

26.set - Folha/UOL/SBT (presidenciáveis)

28.set - Record (governo estadual)

30.set - Record (presidenciáveis)

2.out - Globo (governo estadual)

4.out - Globo (presidenciáveis)

7.out

é a data do 1º turno

Na TV

Debate 2018 na Band

22h, nos canais Band, Bandnews e Terra Viva. Haverá transmissão também nas rádios Bandeirantes e Bandnews FM.