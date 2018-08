Band tem contrato até 2021 com a Endemol, dona do Masterchef

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Formato original da produtora Endemol Shine Group, o MasterChef Brasil e o MasterChef Profissional são uma coprodução da Band com o canal pago Discovery Home & Health.

Diretor artístico e de conteúdo da Band, José Emílio Ambrosio afirma que a emissora renovou o contrato com a Endemol até 2021, o que garante muitas edições do reality show pela frente.

No ar desde 2014, a atração enfrentou, na última temporada, uma constante oscilação de audiência.

Mesmo assim, com média de 5 pontos de audiência e picos de 7 no ibope da Grande SP (cada ponto do Kantar Ibope equivale a 72 mil domicílios), o programa garantiu à emissora o terceiro lugar na maioria dos dias de exibição.

E o principal: tem alto faturamento com anunciantes. Para a Band, comercialmente, o MasterChef é um "sucesso".

A última temporada do reality show teve um aumento de 8% na receita em comparação com a do ano passado.

Esta terceira edição, que estreia nesta terça-feira (21), às 22h30, terá 17 episódios e será reprisada às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.