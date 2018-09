Banda Atitude 67 lança novo projeto musical

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois dos hits "Cerveja de Garrafa" e "Saideira" atingirem o topo das paradas, o grupo Atitude 67 lançou de surpresa nesta quarta-feira (5) seu novo projeto: "Laje 67".

"É um projeto sem aviso prévio, mais despojado", conta o vocalista Pedrinho, 29. "Subimos em uma laje, no meio de São Paulo, e gravamos."

O novo projeto é uma espécie de DVD digital, que será o primeiro de uma sequência de séries musicais "pocket" -cada uma com seu próprio tema e músicas novas. "A escolha das músicas, cenários e figurinos são pensados no conceito de cada tema, então é diferente em cada série."

A primeira série, como já indica no nome, tem o tema "Laje" e conta com quatro faixas, sendo três delas inéditas: "Vem", "Com Quem Será" e "Netflix" - esta última, falando sobre a vivência dos rapazes de correr atrás do sonho de criar a banda.

"Quando decidimos abrir mão das carreiras para nos dedicar à música, as pessoas próximas, até familiares, falavam que estávamos doidos, e isso desestimula", conta Pedrinho. "Essa música fala que temos que acreditar mais no que a gente realmente quer e sente, e não deixar essa negatividade nos atingir. A metáfora do Netflix é que todo mundo tem o seu e todo mundo cuida da maneira que bem quer."

Ainda não foi divulgada a data de estreia da próxima série musical, mas o vocalista garante que será ainda em 2018, no verão, e que o intervalo normal entre cada série deverá ser de três a quatro meses. "Ninguém fez isso no Brasil, então a gente vai tentar e ver como o público se comporta. Mas estamos bem confiantes", conta Pedrinho sobre o novo projeto, já disponível nas plataformas digitais.

No dia 21 de setembro, a banda também se apresenta no Hotel Unique, em São Paulo, com o retorno do show "Saideira!". "Esse projeto, o Saideira, é o mais especial de todos. Ele é um evento nosso e o show mais completo de todos, pois cantamos todas as músicas, novas e velhas", conta Pedrinho. "Também tem convidados especiais e que são surpresas. O palco é bem próximo da galera, não tem aquele recuo entre o palco e o músico."

Segundo ele, após anúncio do show, em cerca de uma hora foram vendidos de 800 a mil convites. No dia seguinte, 22 de setembro, a banda parte para fazer uma apresentação em Florianópolis, no festival Garota White.

FÃS FAMOSOS

Apesar de estarem no início da carreira, a Atitude 67 já gravou canções com famosos com o cantor Thiauinho, com o qual fizeram um de seus maiores hits, "Saideira".

"Thiaguinho é nosso padrinho. É um cara que nos ajudou muito, acreditou em nosso projeto. Era natural que a música acontecesse. Quase choramos quando ele disse que queria gravar", lembra Pedrinho.

Além do cantor, a banda tem parcerias com Anavitória (na música "Agora É Hexa", para a Copa), e a cantora de samba Ana Clara.

Algumas celebridades também já declararam que escutam as músicas da banda, como Luan Santana, Maiara e Maraísa, Turma do Pagode e Nego do Borel. Um deles, em especial, foi Neymar, que já fez diversos posts escutando o som dos rapazes.

"A gente tinha acabado de lançar 'Cerveja de Garrafa' e em dois dias ele fez um post. A gente se juntou e foi comemorar", lembra Pedrinho sobre a reação de Neymar. "Ainda não falamos com ele. Queria marcar um churrasco", brinca.

O ATITUDE

O conjunto original de Mato Grosso do Sul aposta no samba com pitadas de rap e reggae em suas músicas. A banda é composta por um jornalista, dois advogados, um oceanógrafo, um arquiteto e um empresário, que largaram as carreiras em 2017 para morarem juntos em São Paulo.

"Moleque tem atitude. Quando mudamos para São Paulo, íamos passar o telefone para os outros e começávamos citando o 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul. E as pessoas começaram a nos chamar de 'caras do 67'. Achamos legal e colocamos o DDD no nome", conta Pedrinho.

O primeiro álbum, Atitude 67 - Ao vivo, teve 14 faixas e lançou o hit "Cerveja de Garrafa, que colocou o grupo nas listas d'As 50 virais do Brasil e Top 50 Brasil, do Spotify. De lá para cá, eles já receberam um "Duplo Disco de Platina" e foram indicados ao Prêmio Jovem Brasileiro 2018.