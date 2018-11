Banda Catedral vem a Curitiba com turnê nacional 'Catedral 30 Anos e Você'

Redação Bem Paraná com assessoria

Uma das bandas mais aclamadas pelos cristãos brasileiros está de volta aos palcos com a turnê nacional “Catedral 30 anos e você”. Percorrendo todo o país com o show, a Banda Catedral promete agitar a capital paranaense, em única apresentação no Pequeno Auditório do Teatro Positivo, no dia 6 de outubro, às 21h. Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.

Neste ano, o grupo aproveitou a comemoração dos 30 anos de carreira e voltou com força total, com a maior turnê já realizada pela banda, prestando também uma homenagem aos 30 anos do primeiro LP lançado chamado “Você”, que foi disco de platina na época.

O show, que terá mais de duas horas de duração, fará um passeio por diversas músicas da banda, passando desde o primeiro disco até o último trabalho. A Catedral ficou famosa no mundo gospel na década de 90, e se destacou no cenário pop/rock levando mensagem cristã positiva e popular, somada a temas como amor e política. Ela ficou famosa nacionalmente com seus grandes sucessos “Eu amo mais você”, “Quem disse que o amor pode acabar”, “Uma canção de amor pra você”, “Eu quero sol nesse jardim” e “Tchau”.

Em dezembro de 2016, encerrou suas atividades com a turnê de despedida pelo Brasil, mas depois de muitos pedidos dos fãs pela volta da banda nas redes sociais, a Catedral decidiu retornar para fazer alegria do seu público, os presenteando com diversos shows pelo Brasil.

A Catedral conta com 25 CDs e DVDs gravados e 250 músicas produzidas. É considerada uma das bandas mais notórias do segmento cristão, e um dos nomes que impulsionou o início do movimento gospel na década de 1990.

SERVIÇO:

Banda Catedral apresenta turnê nacional “Catedral 30 Anos e Você”.

Data: 6 de outubro de 2018

Local: Teatro Positivo – Pequeno Auditório (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido).

Horário: Abertura da casa (20h) e início do show (21h)

Classificação etária: 18 anos. (Menores de idade apenas com responsáveis).

Ingressos já à venda nos quiosques do Disk Ingressos nos shoppings Estação, Mueller, Palladium, São José e no site: https://www.diskingressos.com.br/evento/8628/06-10-2018/pr/curitiba/catedral-30-anos-e-voce

INGRESSOS:

Plateia – Meia-entrada R$ 50,00 / Inteira R$100,00 / Promocional R$ 60 - mais R$ 10,00 da taxa administrativa do Disk Ingressos.

*** A meia-entrada é válida para estudantes, professores, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue, PNE e portadores de câncer.

*** Desconto de 50% para assinantes da Gazeta do Povo, e para o Clube Disk Ingressos. Os descontos não são cumulativos e válidos somente para ingresso inteira.

INFORMAÇÕES E INGRESSOS: 41-3315-0808 - https://www.diskingressos.com.br/