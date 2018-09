Banda cover de Linkin Park promete agitar a sexta do Sheridan's Irish Pub

Redação Bem Paraná com assessoria

Sucessos do Linkin Park agitam a pista do Sheridan's Irish Pub nessa sexta-feira (31/8). A banda Linkin Park Cover Brasil tem seu repertório todo dedicado ao grupo, incluindo hits como "Numb" e "Crawling", entre outros. A noite tem ainda muito hard rock com as bandas Asgard Duo e Backstage. O Sheridan's abre às 18h e tem entrada gratuita até 20h, após R$ 10.



O Linkin Park Brasil Cover foi fundado em 2013 por amigos fãs do grupo norte-americano, que viram uma oportunidade de homenagear seus ídolos. A formação segue o modelo do Linkin Park, com cada integrante buscando reviver o estilo de seu artista favorito. O Cover tem a intenção de levar a experiência de um show do original com fidelidade. Yamato Suemitsu é o DJ, assim como Joe Hahn, acompanhado por Thiago de Alcântara (Chester Bennington - vocal), Bernardo Bombriz (Brad Delson - guitarra), Philipe Borba (Dave Farrell - baixo), Filipe Gomes (Mike Shonda - teclado e vocal) e Alan Braga Vabo (Rob Bourdon - bateria).





Asgard Duo, Backstage e Linkin Park Brasil Cover no Sheridan's Irish Pub



Data: sexta-feira, 31 de agosto

Horário: abertura da casa às 19h

Entrada: até 21h free, após R$ 10

Endereço: Rua Bispo Dom José, 2315 - Batel, Curitiba - PR

Informações: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br