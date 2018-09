Banda de reggae Groundation grava com Ponto de Equilíbrio e anuncia turnê no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda americana de reggae Groundation está comemorando 20 anos de estrada com o disco "The Next Generation". A turnê do novo álbum chega ao Brasil em novembro.

Uma das faixas do novo disco foi gravada em parceria com a banda brasileira Ponto de Equilíbrio. A música "Hero", composição de Harrison Stafford, vocalista do Groundation tem a voz de Hélio Bentes cantando em português. O vocalista da banda Ponto de Equilíbrio criou a letra durante o processo de gravação.

"O Hélio Bentes [vocalista da Ponto de Equilíbrio] é um cara que admiramos muito junto com a sonoridade do Ponto de Equilíbrio. Temos uma relação muito boa com o Brasil e pensamos e convidá-lo para este projeto", disse o vocalista da banda Harrison Stafford.

A banda vai passar por 13 estados brasileiros. "Estamos com muitas saudades do Brasil e mais ansiosos do que nunca. Serão 15 shows na América Latina para lavar a alma e colocar de vez o Brasil no topo de nossos corações", afirmou Stafford. A banda também passará pela Argentina e pelo Chile.

A última vez que o Groundation veio ao Brasil foi em 2015. A estreia da turnê no país começa dia 14 de novembro, em São Paulo. Depois passa por Vitória (15/11), Fortaleza (16/11), Salvador (17/11), Maceió (19/11), Caxias do Sul (21/11), Porto Alegre (22/11), Florianópolis (23/11), Rio de Janeiro (24/11), Juiz de Fora (25/11), Brasília (30/11), Recife (01/12) e Natal (02/12).