Banda Simple Plan confirma show em Curitiba

Simple Plan, banda que estourou no auge do movimento emo do início dos anos 2000, voltará ao Brasil para cinco shows em maio e junho. As apresentações acontecerão nas seguintes cidades:

Porto Alegre: 25/5, no Pepsi on Stage

Curitiba: 26/5, na Live Curitiba

São Paulo: 27/5, no Audio

Rio de Janeiro: 30/5, no Circo Voador

Uberlândia: 1º/6, no Ginásio Municipal Tancredo Neves (Sabiázinho)

Os shows fazem parte da turnê que celebra 15 anos do disco "No pads, no helmets... Just balls", o primeiro lançado pelo grupo, em 2002. O disco tem hits como "I'd do anything", "I'm just a kid" e "Perfect".

Para os shows de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Uberlândia, os ingressos começarão a ser vendidos em 3 de abril, às 10h. Para a apresentação do Rio, o início das vendas será em 6 de abril, às 10h. Informações sobre preços não foram divulgadas.