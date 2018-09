Banda Sr. Banana retorna aos palcos com músicas inéditas

Da redação

Depois de 20 anos longe dos palcos, a banda Sr. Banana retorna com músicas inéditas e canções que estão entre as mais tocadas do Pop Rock Nacional nas rádios de todo o Brasil. A apresentação acontece hoje no Hard Rock Cafe Curitiba (Third Floor) - Rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba/PR.

O single ‘Não Vá’, lançado pela Sony Music, já é a terceira música mais tocada do Pop Rock Nacional nas rádios de todo o Brasil, logo depois dos novos lançamentos de Capital Inicial e Jota Quest & Falcão. “A banda já está com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais e o clipe de ‘Não Vá’, além de já estar nos canais Multishow, Bis e Music Box, já teve mais de 1.200.000 views no YouTube”, comemora Fabiano Neves, percussionista da banda.

Outra novidade é que a banda está no lineup do maior Festival POP do Brasil, o Z Festival. A Banda Sr. Banana retorna aos palcos com a sua formação original, além de um novo integrante. Entre os integrantes da formação original estão: Eduardo Pizzato (vocal), Fabiano Neves (percussão), Bruno Balainha (baixo e backing vocal), Lúcio Trombini Griesbach (bateria) e Gabriel Teixeira (guitarra e backing vocal). Além de Gui Vianna, filho do baterista Lúcio Trombini, violão e backing vocal.



Serviço:

Show Banda Sr. Banana

Quando: Hoje, às 21h (abertura da casa 18h)

Onde: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba/PR) – Third Floor – (41) 3091-6060

Quanto: R$90,00 (R$45,00 meia-entrada) à venda: https://www.diskingressos.com.br/evento/8815/20-09-2018/pr/curitiba/sr-banana ou (41) 3315-0808

Classificação: 16 anos

Informações: (41) 3315-0808 ou https://www.facebook.com/srbananaoficial

S