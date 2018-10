Bandeira rebate acusações sobre venda de Paquetá

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, rebateu nesta sexta-feira (12) as críticas da oposição do clube em relação à venda de Lucas Paquetá para o Milan. O dirigente se disse "indignado" e que nunca foi de seu feitio manipular algo para ter uma vantagem pessoal.

"O propósito dessa conversa é passar a minha indignação com relação às declarações que estão sendo veiculadas pelo candidato da principal chapa de oposição, em que se levanta suspeita sobre a minha conduta na transação do Paquetá. Temos tentado levar o debate para o campo das ideias, mas é difícil ver acusações de que eu teria manipulado a transação do Paquetá para atingir interesses pessoais", iniciou Bandeira de Mello.

O meia foi vendido por 35 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). O Flamengo tem direito a 70% e embolsará cerca de R$ 100 milhões. Ainda existem variáveis que podem fazer com que o Rubro-negro lucre mais. Tudo dependerá do desempenho do jogador e do próprio rendimento do clube italiano nas competições disputadas no Velho Continente. A multa rescisória era superior a R$ 200 milhões.

Durante a entrevista, Bandeira de Mello ainda respondeu sobre a ameaça de ser excluído do quadro de sócios do Flamengo em 2019. O dirigente será julgado pelo Conselho Deliberativo do clube por descumprimento do estatuto e demais infrações.

"Vocês têm visto investidas sobre questões pessoais minhas, coisas indevidas e mal-educadas. Coisas que deviam ser tratadas com profissionalismo, inclusive ameaçando-me expulsar do clube. Se um dia quiser me expulsar e for desejo da maioria dos sócios, me expulse. Eu seguirei sendo torcedor. Eu não entendo assim, as pessoas com quem converso não entendem assim. Mas que tenhamos um pouco de tranquilidade para encerrar o ano. Nos deixem em paz", completou.

O Flamengo tem clássico contra o Fluminense neste sábado (13), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra está na terceira colocação, quatro pontos atrás do líder Palmeiras.