Bando rouba R$ 571 mil em remédios de hospital

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha roubou uma quantia de R$ 571 mil em medicamentos do Hospital São Camilo, por volta das 17h20 deste domingo, em Santana (zona norte de São Paulo). Nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Segundo José Roberto Lopes, delegado titular do 20º DP (Água Fria), mais de quatro criminosos, armados, chegaram em um Fiat Ducato branco, renderam o vigia do hospital, na rua Voluntários da Pátria, e "foram direto" para a farmácia onde os remédios ficam guardados.

"Os ladrões foram bem rápidos, demorando uns 18 minutos para localizar e levar o que queriam", diz. O bando era aguardado por um comparsa que ficou no carro, o tempo todo com um capuz. Os bandidos levaram R$ 564 mil em psicotrópicos, drogas que agem no sistema nervoso central, e R$ 7.800 em antibióticos, diz a polícia.

Lopes afirmou que as investigações "estão bastante avançadas". A polícia não descarta que algum funcionário ou ex-funcionário possa ter ajudado os bandidos com informações.

O setor de investigações do 20º DP também apreendeu imagens de câmeras de monitoramento, que podem ajudar na identificação dos bandidos da quadrilha. O hospital afirmou apenas que "ninguém ficou ferido".

O delegado disse que a forma de agir se assemelha a de bando que roubou R$ 1 milhão em remédios do hospital da Unifesp (Universidade Federal), em agosto.