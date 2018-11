Banksy planejava picotar o quadro 'Menina com Balão' todo, mas só cortou metade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista Banksy divulgou um vídeo que faz um "making of" do processo que levou à autodestruição do quadro "Balloon Girl" (Menina com Balão) e revela que houve uma falha de execução.

O trabalho do misterioso artista britânico foi leiloado pela casa de leilões Sotheby's no início de outubro, em Londres, por cerca de R$ 5 milhões. Logo após a batida do martelo, a obra deslizou por um triturador de papel escondido na parte inferior da moldura e foi parcialmente rasgada.

O vídeo mostra uma pessoa não identificada apertando um botão que supostamente acionou o triturador de papel.

O artista havia planejado picotar verticalmente a obra inteira, da base até o topo, mas houve uma falha. Ao final do vídeo, surge a frase escrita "nos ensaios, funcionou todas as vezes", revelando uma versão de "Balloon Girl" sendo completamente picotada.

"Banksy não destruiu uma obra de arte no leilão, ele criou uma", disse o diretor da Sotheby's, Alex Branczik, em comunicado.

"Após sua intervenção surpresa, temos o prazer de confirmar a compra da obra recém-intitulada 'Love Is In The Bin', a primeira obra de arte na história a ser criada ao vivo, durante um leilão."

"Quando o martelo bateu e o trabalho foi picotado, de início eu fiquei chocada, mas gradualmente comecei a perceber que teria em mãos um pedaço da história da arte", disse a compradora ao Guardian.

"Pode-se dizer que a obra vale mais agora", disse Branczik.