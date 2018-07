Bar Baroneza terá rodada de Chopp por conta da casa a cada gol do Brasil nesta quarta

Redação Bem Paraná, com assessoria

Nesta quarta-feira, 27 de junho, o Bar Baroneza terá almoço em horário especial (12 às 16h) e rodada de Chopp (200ml) por conta da casa a cada gol da Seleção Brasileira. No almoço (buffet R$43,90/kg), Feijoada e acompanhamentos como arroz, banana a milanesa, couve na manteiga, laranja, feijão, bife acebolado, espaguete ao sugo e outras delícias.

O Bar Baroneza, em Curitiba, está decorado com bandeiras do Brasil e de seleções de diversos países para celebrar a vigésima primeira edição da Copa, o Mundial de Futebol que reúne em 2018 seleções de 32 países na Rússia. A casa transmite todos os jogos que coincidem com o horário de atendimento até o 15 de julho. Neste momento, nada melhor que reunir os amigos para torcer pela Seleção, ou pelo país de origem, e se deliciar com promoções especialmente preparadas para ocasião.

O jogo Brasil x Sérvia começa às 15h. Mais informações pelo telefone (41) 3352-9327. O Bar Baroneza fica na Rua Conselheiro Carrão (esq. com R. Sete de Abril), nº279, Juvevê, Curitiba/PR. Acompanhe a página do Bar Baroneza no Facebook e confira promoções e novidades: https://www.facebook.com/BarBaroneza.

Sobre o Bar Baroneza

O Bar Baroneza leva o nome da primeira locomotiva a vapor do Brasil, a única transformada em monumento cultural. O ambiente é decorado com elementos que fazem referência a trens e estações ferroviárias, como um grande relógio na entrada, grades no caixa como uma bilheteria, e arandelas para reproduzir a iluminação de um trem. Aberto em 07 de abril de 2009, o bar possui ar condicionado e calefação. Não tem valor mínimo de consumação. Tem deck para 50 pessoas. Não permite levar vinhos. Serve vinhos em taça. Possui adega climatizada. Tem sommelier. Tem acesso wireless gratuito.

Serviço:

Bar Baroneza

Rua Conselheiro Carrão (esq. com a Rua Sete de Abril), nº279, Juvevê, Curitiba/PR

Telefone: (41) 3352-9327

Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 16h00 à 01h; Sexta-feira e Sábado das 16h00 às 02h. Almoço: Segunda a sexta-feira das 11h30 às 14h30 (buffet/quilo) e aos sábados das 12 às 16h (buffet de feijoada/por pessoa).

Formas de pagamento: Aceita dinheiro. Aceita cheque. Aceita cartões de débito e crédito.

Acesso para portadores de deficiências físicas: sim

Site: http://barbaroneza.com.br

E-mail: [email protected]

Facebook: http://www.facebook.com/BarBaroneza

Instagram: @BarBaroneza