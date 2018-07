Bar de Curitiba dará 50 chopes se o Brasil ficar em primeiro do Grupo E

Redação Bem Paraná, com assessoria

Brasil e Sérvia disputarão a classificação para as oitavas de final pelo Grupo E da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (27), às 15h (de Brasília), no Estádio Spartak, na capital da Rússia, Moscou. E para torcer pela seleção brasileira, o Bávaro Chopperia e Hamburgueria, localizado na Rua 24 horas, irá realizar a transmissão do jogo com uma ação especial.

Caso os brasileiros fiquem em primeiro lugar no Grupo E, o estabelecimento distribuirá 50 chopes gratuitamente. Serão copos de 500mL. A transmissão da partida ocorrerá em quatro pontos do local. Além disso, outras opções do cardápio estarão disponíveis, como tradicionais sanduíches da casa.

A Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar - sem número) abre diariamente das 10h às 23h. Mais informações dos empreendimentos pelo telefone (41) 3078-9777.