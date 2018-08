Bar de Curitiba vai dar 50 chopes se goleiro do Coritiba marcar gol

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Coritiba e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira, dia 20 de agosto, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B, a partir das 19h15, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Para motivar a torcida do Coritiba, o Bávaro Chopperia e Hamburgueria, na Rua 24 Horas, vai realizar a transmissão do jogo com uma ações bem especiais em parceria com a TV Couto.

Durante todo o jogo, os torcedores que acompanharem a transmissão no Bávaro vão aproveitar um double de chope. Além disso, o grande destaque da noite ficará por conta de uma brincadeira ousada. Se o goleiro Wilson do Coritiba balançar a rede do Criciúma, o bar vai distribuir 50 chopes de graça. Ídolo da torcida, o jogador já marcou seis gols pelo clube paranaense, nas 179 partidas que disputou.

A transmissão da partida será realizada em quatro pontos da Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar - sem número), a partir das 19h15.

Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777.