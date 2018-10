Bar na região central de Curitiba pega fogo, é totalmente destruído e clientes correm para se salvar; assista

Redação Bem Paraná

O bar Purple Res - Blues Pub, localizado na Rua Trajano Reis, no bairro São Francisco, foi atingido por um incêndio na noite desta sexta-feira (12 de outubro) e acabou totalmente destruído. Cerca de 100 clientes estariam no local no momento em que o fogo começou a se alastrar, mas, apesar do susto e da correria, todos conseguiram sair do estabelecimento em segurança.

O fogo, que teve início por vlta das 22 horas, foi tão intenso que as labaradas e fumaça puderam ser vistas a vários metros de distância do local do incêndio. Os bombeiros chegaram rapidamente para combater as chamas e impediram que o incêndio se alastrasse para imóveis vizinhos.

Ainda de acordo com os bombeiros, a possibilidade maior neste momento é que a ocorrência tenha se iniciado na cozinha do bar. Em nota divulgada na página oficial do estabelecimento no Facebook, a empresa garantiu (inclusive divulgando documentos) estar com todas as licenças, os alvarás e a vistoria do próprio Corpo de Bombeiros em dia. A principal suspeita é que tenha ocorrido algum problema com o botijão de gás e na sequência o fogo se alastrou rapidamente.

Confira abaixo, na íntegra, a nota divulgada pelo estabelecimento em sua página no Facebook

Pessoal infelizmente tivemos um incidente aqui no Purple , houve um incendio aqui nos fundos , graças a deus todos estao bem , fizemos rapido evacuamento de todos porem o fogo se espalhou bastante ! Aproveitamos para informar que todas as licenças estão em dia, alvarás, bombeiros etc!

Não temos previsão de reabertura , momento muito triste para todos nós, familias e clientes , agradecemos as dezenas de mensagens de solidariedade que estamos recebendo a todo momento!

“Agora rezaremos, e se deus quiser poderemos ter no futuro novamente nosso espaço cultural, que tem tido papel importante na nossa cidade às vésperas dos nossos 2 anos , e que traz tanta alegria , música e bons momentos e alivia as dificuldades nessa época bastante conturbada em que vivemos “

“Que possamos em breve ver nossos melhores artistas brilhando aqui novamente”



Abaixo, confira uma sequência de vídeos que mostram o incêndio no bar