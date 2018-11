Barão Vermelho lança a primeira música inédita com a nova formação. Confira!

Redação Bem Paraná com assessoria

“A Solidão te Engole Vivo”, composição dos “Barões”, Guto Goffi, Fernando Magalhães e Maurício Barros é a primeira canção inédita que o Barão Vermelho lança com os vocais de Rodrigo Suricato e faz parte do álbum que a banda está preparando para 2019.

Em tempos de relacionamentos desgastados pelos discursos de ódio e polarização, o refrão deixa o recado: “Ao lado dos amigos / escapo de qualquer perigo / e se você deixar / a solidão te engole vivo”.

Gravada nos intervalos da turnê que a banda segue fazendo pelo país, a música foi produzida por Maurício Barros.

“A Solidão te Engole Vivo”, novo single do Barão, estará disponível no dia 16 de novembro em todas as plataformas digitais junto com um Lyric Vídeo dirigido por Luciano Cian.

Confira o lyric video:

A SOLIDÃO TE ENGOLE VIVO (Guto Goffi/Fernando Magalhães/Maurício Barros)

Da amizade quero muito

Tudo que puder sonhar

Para encontrarmos juntos

Direção pra caminhar

Por que andar tão só, não é justo

Não desqualifique o mundo

Levantando outro muro

O importante é estar vivendo

E buscar prazer em tudo

Por que andar tão só, não é justo

Andar tão só...

Pois ao lado dos amigos

Eu escapo de qualquer perigo

E se você deixar

A solidão te engole vivo

Se você deixar a solidão...

Incensa desperdícios

Reinventa precipícios

Te protege e castra

Dessa ninguém escapa

Se for pra levar na cara

Amor e porrada

Que seja de um amigo

Verdadeiro e antigo

Pois ao lado dos amigos

Eu escapo de qualquer perigo

E se você deixar

A solidão te engole vivo

Se você deixar a solidão

Te escolhe um vício

Você poderia estar

Em outro lugar

Não corte esse laço

É preciso viver

E dar mais que receber

É preciso viver e dar mais, mais e mais

Que receber

Pois ao lado dos amigos

Eu escapo de qualquer perigo

E se você deixar

A solidão te engole vivo

Se você deixar a solidão

Te escolhe um vício

FICHA TÉCNICA SINGLE BARÃO VERMELHO

A SOLIDÃO TE ENGOLE VIVO

(Fernando Magalhães / Maurício Barros / Guto Goffi) - Warner Chappel

Rodrigo Suricato - voz, violão e guitarra

Guto Goffi - bateria

Maurício Barros - teclados e vocal

Fernando Magalhães - guitarra

Márcio Alencar - baixo

Gravado na Toca do Bandido e Estúdio 2 em junho de 2018

Gravado e Mixado por Fabrício Matos

Masterizado por Joe LaPorta no Sterling Sound

Produzido por Maurício Barros

Arranjos: Barão Vermelho

