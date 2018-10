Barcelona chega a quarto jogo sem vitória e cai para 2° no Espanhol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após quatro jogos sem vencer, o Barcelona não é mais líder do Campeonato Espanhol. Neste domingo (7), o time catalão empatou com o Valencia por 1 a 1 no Estádio de Mestalla e foi superado na liderança da competição pelo Sevilla, que venceu o Celta de Vigo em confronto válido pela oitava rodada.

O duelo foi movimentado desde os primeiros instantes. Com menos de dois minutos, Garay abriu o placar para o time da casa. Messi, aos 22min da etapa inicial, igualou para o Barça. Os visitantes tentaram a pressão na segunda etapa, mas não conseguiram furar a defesa rival.

Com o resultado, o Barcelona chegou a 15 pontos —um atrás do Sevilla— e ocupa a segunda posição. Já o Valencia subiu para nove pontos e está na 13ª colocação.

O próximo compromisso do Barcelona é justamente contra o líder Sevilla, no dia 20 de outubro, no Camp Nou. No mesmo dia, o Valencia recebe o Leganés.