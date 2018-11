Barcelona elege zagueiro holandês como prioridade no mercado, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular da seleção holandesa, o zagueiro Matthijs de Ligt deve estar com os dias contados no Ajax. Aos 19 anos, ele é tido como prioridade do Barcelona no próximo mercado de transferências, segundo o jornal espanhol Sport.

Segundo a publicação, o diretor de futebol do clube, Eric Abidal, foi a Munique observar o jovem zagueiro na partida entre Bayern de Munique e Ajax pela Liga dos Campeões. O ex-jogador francês deixou o estádio entusiasmado com a maturidade do holandês, que marcou Lewandowski.

O Barcelona tem em seu elenco Piqué, Umtiti, Vermaelen e Lenglet, mas considera que há um excesso que zagueiros canhotos. De Ligt é destro e tem grande potencial de crescimento e amadurecimento.

Na visão dos catalães, ele seria o substituto ideal para Gerard Piqué, que completa 32 anos em fevereiro. Além disso, Vermaelen não deve ter seu contrato renovado.

Para contar com De Ligt, o Barcelona estaria disposto a pagar entre 70 e 80 milhões de euros, segundo o Sport. Titular na vitória da Holanda por 2 a 0 sobre a França pela Liga das Nações, ele fez sua estreia na seleção em março de 2017.