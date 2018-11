Barcelona empata com o Atlético de Madri e vê liderança do Espanhol ameaçada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Espanhol pode ter um novo líder neste fim de semana. Atlético de Madri e Barcelona empataram por 1 a 1 neste sábado (24), no Estádio Metropolitano, e permitiram ao Sevilla a chance de assumir a ponta da tabela na sequência da 13ª rodada -o time enfrenta o Valladolid no domingo e pula para a liderança em caso de vitória.

Apesar de um jogo de pouca inspiração, as duas equipes reservaram emoção para a reta final do clássico. Diego Costa abriu o placar para o Atlético aos 31 minutos do segundo tempo, mas o Barça empatou aos 44 com Dembélé.

Com o resultado, o Barça chega a 25 pontos e segue na liderança do Espanhol -um ponto à frente do Atlético. Ambos, no entanto, podem ser ultrapassados pelo Sevilla, que soma 23 pontos, na sequência da rodada.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (28), pela Liga dos Campeões. O Barcelona recebe o Monaco, no Camp Nou, enquanto o Atlético de Madri visita o PSV em Eindhoven, na Holanda.

JOGO

Apesar da expectativa antes do confronto, os primeiros 45 minutos foram de pouca emoção no Estádio Metropolitano. Em um jogo de muita marcação e pouca inspiração, as duas equipes foram para o intervalo sem nenhuma chance de gol criada. O Barcelona se mostrou dependente dos lances individuais de Messi e teve a melhor oportunidade em uma cobrança de falta do argentino, já perto do fim da etapa inicial. A finalização, porém, foi por cima da meta, sem perigo.

O Atlético, mesmo jogando em casa, não impôs pressão ao rival e não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo. Ter Stegen só precisou trabalhar quando Piqué cortou mal um cruzamento da esquerda e mandou em direção ao próprio gol. Muito pouco pela qualidade dos dois times.

Enquanto seguiam sem criar chances de gol depois do intervalo, ao menos na vontade as equipes voltaram com novo gás para o segundo tempo. Isso, no entanto, se refletiu em alguns excessos entre os jogadores dos dois lados. Em uma disputa, Filipe Luís atingiu Vidal no calcanhar. Antes disso, Piqué e Diego Costa já haviam protagonizado uma dividida forte.

O brasileiro naturalizado espanhol voltaria a se envolver em uma confusão, desta vez com Samuel Umtiti. Eles se desentenderam e trocaram empurrões na frente do árbitro - os dois foram advertidos com cartão amarelo.

O Atlético de Madri chegou perto de assumir a liderança do Espanhol. O time da casa abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo em um lance de bola parada. Após cobrança de falta para dentro da área, Diego Costa apareceu para desviar de cabeça para o gol. Ele não balançava as redes desde o dia 18 de setembro, em partida contra o Monaco, pela Liga dos Campeões.

O empate do Barça aconteceu perto dos acréscimos. Quando a partida já parecia encaminhada para o triunfo do Atlético, Messi encontrou Dembélé pelo lado direito da área e o francês bateu cruzado para igualar o marcador.