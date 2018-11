Barcelona espera final de negociação entre PSG e Adrien Rabiot para fazer proposta ao francês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona espera uma reunião entre o meia francês Adrien Rabiot e a diretoria do PSG para tentar fechar contrato com o jogador para a temporada de 2019, segundo informações do jornal espanhol “Sport”.

O contrato de Rabiot com o clube PSG acaba no dia 30 de junho de 2019. Mas o jogador já pode assinar um pré-contrato com outra equipe a parti do dia 1° de janeiro.

O Barcelona não seria o único interessado em contar com Rabiot. O Inter de Milão e Juventus também estariam em contato com o atleta.

De acordo com o "Sport", Rabiot quer jogar no Barcelona. O PSG teria oferecido um salário anual de 9 milhões de euros, mas a oferta teria sido recusada pelo atleta.