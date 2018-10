Barcelona quer se afastar de Ronaldinho por causa de Bolsonaro, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diário Sport, da Catalunha, publica nesta terça-feira (16) que o Barcelona decidiu se afastar da imagem de Ronaldinho Gaúcho por causa do apoio do ex-jogador à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência do Brasil.

Embaixador do Barcelona, Ronaldinho postou, em sua conta no Instagram, imagem de costas, usando uma camisa da seleção brasileira com o número 17, o mesmo de Bolsonaro, e o texto: "Por um Brasil melhor, desejo paz, segurança e alguém que nos devolva a alegria. Eu escolhi viver no Brasil, e quero um Brasil melhor para todos!!!"

Ronaldinho Gaúcho é considerado um dos maiores jogadores da história do Barcelona, onde venceu a Liga dos Campeões de 2006. Como embaixador do clube, ele participa de eventos e joga amistosos do elenco de "lendas" da equipe catalã e é remunerado por isso.

De acordo com o Sport, o Barcelona crê que o apoio a Bolsonaro é incompatível "com os valores da entidade". A intenção é a partir de agora diminuir a presença do brasileiro em eventos institucionais, sejam de patrocinadores ou partidas das lendas.

A reportagem tentou entrar em contato com Roberto de Assis Moreira, irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho, mas seu celular está na caixa postal. A reportagem enviou mensagem para a assessoria de imprensa solicitando um comentário oficial sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta.