Barcelona separa times masculino e feminino em voo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira turnê conjunta entre as equipes de futebol masculina e feminina do Barcelona gerou polêmica após a divulgação de que o time masculino voou na classe executiva, enquanto a delegação feminina viajou na categoria econômica.

As críticas começaram depois que as jogadoras postaram as fotos da viagem aos Estados Unidos em seus perfis nas redes sociais.

Torcedores sugeriram que, se não houvesse espaço para todos, os jogadores mais experientes de ambas equipes deveriam ter recebido assentos na classe executiva.

Posteriormente, as próprias jogadoras saíram em defesa do clube.

Alexia Putellas disse ao jornal espanhol Mundo Deportivo que a equipe feminina foi adicionada à turnê nos EUA em uma data posterior --e que o clube teve que "organizar tudo praticamente no último minuto".

O Barcelona também se defendeu. Afirmou que não havia assentos suficientes para as duas equipes na classe executiva, e em contrapartida havia oferecido de dois a três assentos na classe econômica para cada uma das suas atletas.

Antes do primeiro jogo da turnê pelos EUA, as duas equipes treinaram juntas em instalações na cidade de Portland, compartilhando "espaço e destaque", afirmou o clube em comunicado.

"É algo que reafirma o compromisso do Barça com o futebol feminino", disse Putellas ao Mundo Deportivo.

"O Barça é um grande clube, e os passeios também são ótimos, viajar com o primeiro time e estar nas mesmas instalações é sinônimo de um bom nível", complementou.

Em carta aberta divulgada nesta quinta, Maria Teixidor Jufresa, diretora da equipe feminina do Barcelona, também defendeu o clube e pediu "menos cinismo" em torno do assunto.

"A todos que estão se dedicando a criticar as condições de viagem do time feminino, os digo que não estão se dando conta de que o Barcelona está levando as jogadoras junto com seus jogadores para que em um futuro próximo elas possam viajar na classe executiva em seu próprio avião", afirmou.

"Um novo mundo se constrói somando e remando todos na mesma direção, cada um com seu propósito e sua responsabilidade."

As equipes estão em turnê de jogos e treinos pelos Estados Unidos. A comitiva ficou em Portland de terça (24) até quinta-feira (26) e parte para Los Angeles para compromissos de sexta (27) até domingo (29).

O jornal El Mundo relata que o Barcelona garantiu que terá assentos de primeira classe suficientes para todos os jogadores e jogadoras no voo entre as duas cidades.