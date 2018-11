Barcelona sofre, mas consegue virada no fim contra penúltimo do Espanhol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase uma semana após golear o Real Madrid, o Barcelona sofreu para voltar a vencer no Campeonato Espanhol. Neste sábado (3), o time superou o Rayo Vallecano por 3 a 2, no Estádio Vallecas, após estar perdendo até os 41 minutos do segundo tempo. Suárez, duas vezes, e Dembélé foram os autores dos gols do triunfo

O Barça parecia construir mais uma vitória tranquila ao abrir a placar logo no início da partida, com Suárez. Com pouco brilho, porém, a equipe comandada por Ernesto Valverde permitiu a reação do Rayo Vallecano. Pozo e Álvaro Garcia garantiram a primeira virada do jogo. Dembélé, aos 41 do segundo tempo, igualou, e Suárez, na sequência, anotou o segundo dele para garantir a vitória no sufoco.

Com a vitória, o Barcelona abre vantagem na liderança do Espanhol, com 24 pontos - quatro à frente do Atlético de Madri, que tropeçou diante do Leganés no início da rodada. O Rayo Vallecano soma seis pontos e está na 19ª posição.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe o Betis, sábado (11), no Camp Nou. Antes disso, o time catalão enfrenta a Inter de Milão, terça-feira (6), pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o Rayo Vallecano volta a campo na próxima semana diante do Villarreal.