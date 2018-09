Barcelona tem expulsão pelo VAR, só empata em casa e perde 100% no Espanhol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A expulsão de Lenglet no primeiro tempo acabou com a campanha perfeita do Barcelona no Campeonato Espanhol. A equipe, que esteve em desvantagem numérica por todo o segundo tempo, sofreu virada do Girona em pleno Camp Nou, mas se superou para empatar por 2 a 2 o jogo deste domingo (23), válido pela quinta rodada. Com isso, o Barça conhece o primeiro empate na competição e perde o 100% de aproveitamento.

Messi e Piqué marcaram para os mandantes, enquanto Stuani, duas vezes, fez os gols do Girona na partida que contou com a participação do VAR (árbitro de vídeo). Ainda no primeiro tempo, o árbitro Gil Manzano revisou um lance e expulsou o zagueiro do Barça. Lenglet deu uma cotovelada no atacante rival e mudou o roteiro do duelo -dominado pela sua equipe até então.

Dando sequência ao Espanhol, a equipe de Ernesto Valverde visita o Leganés na próxima quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), pela sexta rodada da primeira divisão local. Já o Girona recebe o Betis no dia seguinte.