Barcelona vence o Villareal e assume a liderança provisória do Espanhol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Villareal por 2 a 0, neste domingo (2), e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. O clube também voltou a ganhar após duas rodadas -uma derrota para o Betis e um empate com o Atlético de Madrid.

O Sevilla, que joga ainda neste domingo, tem 26 pontos e pode ultrapassar o Barcelona, com 28, se ganhar a sua partida contra o Alavés.

Mesmo com Messi e Coutinho no campo, o dia foi mesmo de Dembélé, que fez uma de suas melhores partidas pelo clube.

Foi do francês o passe para Piqué marcar aos 35min do primeiro tempo, de cabeça e abrir o placar para o Barça, já na segunda etapa, Aleñá recebeu um passe de Messi, que o deixou de frente com o gol e bateu para o fundo da rede, aos 42min.

Na quarta-feira (5), o Barcelona enfrentam o Cultural Leonesa, em partida válida pela Copa do Rei. Pelo Espanhol, o próximo compromisso é um clássico contra o Espanyol, no sábado (8), às 17h45 (de Brasília), fora de casa.

O Villarreal recebe o Celta em casa, ás 17h45 (horário de Brasília), no estádio El Madirgal.