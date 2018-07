Barcos fala em emoção grande após 1º gol pelo Cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu segundo jogo pelo Cruzeiro, o atacante Barcos marcou seu primeiro gol com a camisa estrelada. Foi dele o gol que valeu a vitória de virada por 2 a 1 diante do Atlético-PR, nesta noite de domingo (22). Depois de perseguir o tento na última quinta-feira e passar em branco, o Pirata deixou sua marca em uma das poucas boas oportunidades que teve dentro de campo. Mesmo mancando após o apito final, o atacante saiu muito satisfeito com o rendimento do time.

"Estou muito feliz, sobretudo pela vitória do nosso time. Foi perfeito, é uma emoção muito grande. Havia uma expectativa muito grande pela minha chegada, tenho que devolver esse carinho", comentou o atacante, que ainda jogou sua camisa para a torcida presente no Mineirão.

A atuação de Barcos na partida contra o Atlético-PR foi semelhante ao seu desempenho no meio de semana contra o América-MG. Apesar de ter recebido poucas bolas para finalizar, o Pirata participou bastante do jogo, saiu da área com frequência e mostrou muita raça em campo. Diferente da estreia, deixou sua marca dessa vez. No primeiro tempo, teve um gol anulado por impedimento em um lance difícil. Na etapa final, aproveitou uma das poucas chances que teve e pegou de primeira o lançamento de Robinho para marcar o gol da virada.

Com o resultado, o Cruzeiro segue 100% após a Copa do Mundo, vence a segunda partida seguida e vai aos 24 pontos, dormindo no terceiro lugar e ultrapassando o rival Atlético-MG. Agora a Raposa terá dois compromissos longe de BH: contra o Corinthians, no meio de semana, e São Paulo, no final de semana.