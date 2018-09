Barcos marca contra o ex-time, e Cruzeiro tentará o bi da Copa do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais um gol de Barcos, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Palmeiras nesta quarta-feira (26), no Mineirão, e garantiu a classificação à final da Copa do Brasil. O atacante argentino já havia feito o gol da vitória por 1 a 0 sobre seu ex-clube no jogo de ida, no Allianz Parque.

Campeões em 2017, os mineiros enfrentarão o Corinthians na final e tentarão o bicampeonato consecutivo. A conquista poderá ser a sexta do clube, que faturou o título em 1993, 1996, 2000, 2003 e 2017.

Mas a "lei do ex" não funcionou só a favor do Cruzeiro nesta quarta. Felipe Melo, que jogou no clube mineiro entre 2003 e 2004, empatou a partida para os paulistas de cabeça.

O 1 a 1, porém, não foi suficiente para o Palmeiras, que se despede da Copa do Brasil e agorá focará suas atenções na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro, no qual é o vice-líder da competição.

CRUZEIRO

Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves (Bruno Silva), Robinho (Mancuello), Rafinha; Barcos (Sassá). T.: Mano Menezes

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Guerra), Moisés (Jean); Willian, Borja (Deyverson), Dudu. T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Cartões amarelos: Egídio (Cruzeiro); Felipe Melo, Borja, Deyverson, Antônio Carlos e Willian (Palmeiras)

Cartão vermelho: Sassá (Cruzeiro); Diogo Barbosa e Mayke (Palmeiras)

Gols: Barcos, aos 26min do primeiro tempo (Cruzeiro); Felipe Melo, aos 4min do segundo tempo (Palmeiras)