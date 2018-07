Bares e restaurantes passam a utilizar aplicativo para agilizar atendimento a clientes

Bem Paraná

Facilitar o atendimento dos frequentadores de bares e restaurantes da capital paulista, que desejam ter um atendimento rápido e sem espera. É com essa premissa que alguns estabelecimentos comerciais estão adotando a tecnologia para atender a essa demanda. Por meio de um aplicativo, conhecido como isyBuy, esses locais querem melhorar a experiência do consumidor em bares, restaurantes, fast-foods, pubs e baladas, ao disponibilizar o cardápio no aplicativo para o cliente solicitar a comida, bebida, sobremesa ou, até a conta.

Além do modelo de autosserviço, o app proporciona aos estabelecimentos também as modalidades de takeout (pede, paga e retira, indicado principalmente para praças de alimentação), delivery com taxa mais econômica e também funciona como comanda na balada permitindo que o cliente realize o pagamento pelo celular e possa ir direto para a saída.

Facilmente adaptável e conectado aos sistemas de gestão dos comércios, o aplicativo é homologado de acordo com a nova regulamentação para pagamentos eletrônicos via Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), que entra em vigência em 2018 e, por esse motivo, é o próprio responsável pelo processamento de todas as transações com segurança.

22 estabelecimentos da capital paulista já utilizam a tecnologia, como TeaHub, Forneria Urbana, Go Fresh e agora começou a entrar no ramo das hamburguerias, o qual tem se mostrado uma grande força para a solução Café Suplicy.

De acordo com Gabriel Rizzi, criador do aplicativo, a experiência inicial tem sido muito positiva. "Temos sentido uma boa recepção do mercado, que tem percebido a necessidade de aderir ao digital e a proporcionar novas experiências aos seus consumidores, especialmente no segmento de lazer, em que muitas vezes o atendimento pode deixar a desejar", afirma. "Os comércios vêm notando que o cliente tem consumido mais ao consultar todo o cardápio sem pressa. Além disso, podem diminuir custos operacionais e de mão de obra", complementa.

Investimentos e expectativas

Concebida em 2015 e desenvolvida desde então, a empresa foi lançada ao mercado após a garantia do funcionamento completo de sua operação, na metade de 2017. No meio deste caminho, recebeu investimentos da Grupo Verity, consultoria especializada em Transformação Digital, e passou a fazer parte de seu ecossistema, que conta também com as empresas QA360, especialista em testes de aplicação, e JUST, desenvolvedora de produtos digitais.

Alexandro Barsi, CEO do Grupo Verity, ressalta que a isyBuy chamou a atenção por oferecer uma plataforma que agiliza atendimento ao usuário final, bem como, pelo potencial em se transformar em uma fintech – empresa de tecnologia que atua na área financeira –, completando o ecossistema do grupo. "O objetivo é oferecermos todas as ferramentas e produtos para o processo da transformação digital, de ponta a ponta, desde a discutir a ideia até a sua execução", afirma Barsi.

"O apoio da Verity foi fundamental para construirmos a casa, porque nos proporcionou acesso a um grande time de profissionais de arquitetura da informação de primeira linha, garantindo a robustez que nossa plataforma precisava para podermos dialogar com os estabelecimentos", completa Rizzi.

Disponível para Android e iOS, a expectativa da isyBuy é gerar 20 mil pedidos ao mês para 2 mil estabelecimentos em seu primeiro ano.