Bastards Brewery e a Ignoru's lançam a safra 2018 da cerveja artesanal Pérola Negra

Redação Bem Paraná com assessoria

A Bastards Brewery e a Ignoru's Bier, duas cervejarias de Curitiba se uniram em uma Russian Imperial Stout colaborativa – Pérola Negra. Uma excelente receita com a perfeição de produção mostrando toda a complexidade que uma Imperial Stout pode trazer. No sábado, dia 11 de agosto, a fábrica da Bastards (Rua Paranavaí,1146 – Emiliano Perneta), em Pinhais, será palco para o lançamento da 4ª edição - safra 2018 - dessa cerveja artesanal com direito a uma grande festa que terá ainda gastronomia sobre rodas regada ao bom rock´n´roll com República Pine e Blindagem. Com entrada gratuita, o evento tem início às 13 horas.

Por ser sazonal, ela é produzida somente uma vez por ano em edição limitada, sempre durante o inverno, e tem um bom potencial de guarda. De corpo extremamente alto, amargor persistente dos maltes torrados e aroma de café e chocolate, Pérola Negra ainda traz generosas adições de cacau e cereja, com 75 IBU e uma graduação alcoólica de 11,2% ABV. As garrafas de 310ml são lacradas com cera remetendo as antigas garrafas da época da criação do estilo. Vertida na taça, apresenta uma coloração negra com líquido espesso. Boa formação de espuma cremosa, densa e com boa duração.

“A Pérola Negra é uma cerveja ideal para o inverno e é bem exclusiva. Por ser uma cerveja de guarda, alguns pontos de venda compram o barril e deixam envelhecendo em suas câmaras frias para engatarem em datas comemorativas. Assim como vinho, a produção é liberada em safras de acordo com o ano e devemos lançar, em breve, um kit com as três últimas edições para os amantes de uma boa cerveja”, comenta Humberto Gonçalves, sócio-proprietário da Bastards Brewery.



Além do lançamento da cerveja, o tap list da festa contará com mais de 15 rótulos das duas cervejarias – Bastards e Ignoru´s - incluindo a Pérola Negra em diferentes maturações. Para completar o público terá food trucks com opções de hambúrgueres da My Way, gastronomia peruana da El Inka, e para a sobremesa, os churros tradicionais e gourmets da Mister Churros.

Para a celebração, os amantes do rock vão curtir ainda a Blindagem, um dos grandes legados do rock curitibano, e a República Pine que vai embalar o público com aquele repertório democrático recheado de hits do indie, grunge e rock.

Mais sobre as bandas:

BLINDAGEM - Formada pelo vocalista Rodriggo Vivazs (que assumiu os vocais após a morte de Ivo Rodrigues, em 2010), Paulo Teixeira (guitarra), Alberto Rodriguez (guitarra), Paulo Juk (baixo) e Rubén “Pato” Romero (bateria), a banda Blindagem promete um show especial com algumas novidades, entre elas, músicas inéditas com composições de Ivo Rodrigues e de Paulo Leminski. Novas canções como “De Geléia”, “Furos do Vício” e “O Equilibrista”, música de trabalho que está disponível no SPOTIFY, dividem espaço com outros sucessos da banda como, “Loba da Estepa”, “Oração de um Suicida”, “Miragem”, “Se Eu Tivesse”, “ Coração de Bicho” e “Blindagem”. “O público pode esperar um show com energia positiva e muito alto astral para celebrar o rock”, revela Rodriggo Vivazs. Fundada no final dos anos 70, foi a primeira do Estado a conseguir destaque nacional. Com sua própria linguagem e estilo, o grupo conquistou fãs de várias gerações.

REPÚBLICA PINE – O grupo curitibano é formado por Edson Neto Ed (vocalista), João Paulo Kuzma (guitarrista), Joacil Monteiro Bill (baixista/backing vocal) e Francisco Tesserolli Chico ( baterista/backing vocal) e se tornou conhecido por suas releituras impecáveis do indie e rock internacional.

SERVIÇO:

“Pérola Negra – Lançamento 4ª edição – Safra 2018”

Bandas: República Pine e Blindagem

Local: Bastards Brewery (Rua Paranavaí,1146 – Emiliano Perneta, Pinhais)

Quando: 11 de agosto de 2018 (Sábado)

Horário: das 13h às 22h

Entrada gratuita

Informações: 41 35572207

Censura: Livre