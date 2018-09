Bate-papo sobre o livro 'O Gaúcho Martin Fierro' acontece nesta terça-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta terça-feira, 18 de setembro, às 15 horas, no auditório montado na Praça Santos Andrade, em Curitiba, acontece uma mesa redonda sobre a tradução paranaense de O Gaúcho Martin Fierro, patrimônio cultural da Argentina e da região fronteiriça do Rio Grande do Sul, feita pelo escritor Ciro Correia França (in memoriam). O evento integra a 37.ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro Editora UFPR, que começou nesta segunda-feira, 17 e vai até sábado, 22 de setembro. A mesa redonda terá participação do cônsul Pedro Ezequiel Marotta; da professora universitária e mestranda em Literatura pela UFPR, Patrícia Cavalcanti de Marotta; da coordenadora editorial do projeto Martin Fierro, a jornalista Isabela França, e do escritor e jornalista Mário Hélio, editor da obra. No dia 21, sexta-feira, às 19 horas, o filme Martin Fierro, La Película, dirigido por Liliana Romero e Norman Ruiz, poderá ser assistido na sala de exibição do Sesc, no Paço da Liberdade, que fica na Praça Generoso Marques. Todos os eventos são gratuitos.



Serviço:

Livro O Gaúcho Martin Fierro - 37.ª Semana Literária Sesc & Feira do Livro Editora UFPR

Datas: 18 de setembro, às 15 horas – mesa redonda sobre o livro; 21 de setembro, às 19 horas – Exibição do filme argentino Martin Fierro – La Película

Locais: Praça Santos Andrade (mesa redonda) e Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques (exibição do filme), ambas no Centro de Curitiba

Entrada franca