BB Cream Perfect Cover, o queridinho das beauty lovers

O produto de beleza que já ganhou espaço garantido na nécessaire das mulheres brasileiras é sem dúvidas o BB Cream! Considerado um cosmético multifuncional, ele é ideal e prático para ser usado no dia a dia, garantindo hidratação, uniformização da pele e proteção e deixando a base comum apenas para momentos mais especiais.

Uma marca que conquistou o coração das beauty lovers com um de seus BB Creams é a Missha, líder de vendas em cosméticos na Ásia e que chegou ao Brasil há três anos. O BB Cream M Perfect Cover, disponível na Drogaria Iguatemi, localizada no Pátio Batel, é o queridinho líder de vendas internacional que já foi considerado o melhor BB Cream do mundo!

Originalmente desenvolvido como um bálsamo dermatológico para os pacientes após o tratamento a laser e produtos químicos, o BB Cream foi adaptado como um cosmético com propriedades calmantes e regenerativas. Ideal para todos os tipos de pele, ele garante alta cobertura ajudando a cobrir manchas e poros, enquanto previne o envelhecimento precoce, graças ao ácido hialurônico, que melhora o viço da pele, e ao Gatuline RC, um ativo redutor de rugas que revitaliza, nutre e hidrata a pele.

Para completar seus benefícios, após o uso do produto, não há necessidade de aplicar novamente ao longo do dia, pois ele se mantém por uma longa duração devido a sua tecnologia altamente fixadora.

As curitibanas podem encontrá-lo na Drogaria Iguatemi, localizado no Pátio Batel, ou no e-commerce da loja: www.nuspace.com.br.

Um pouco sobre o Grupo DI:

A história do Grupo DI começa em 1980, quando assumiu o controle da drogaria do Shopping Iguatemi, em São Paulo. A partir de então lançou um conceito inédito, audacioso e visionário, como os proprietários do Grupo DI: a família Diniz Jorge. O objetivo foi o de criar um novo conceito de farmácia, no qual, num ambiente aconchegante, fosse possível conjugar, de maneira diferenciada, a venda de remédios e perfumaria. A marca é referência no mercado, com variedade de produtos e as mais importantes marcas de medicamentos, dermocosméticos e cosméticos do mundo.

