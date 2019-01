BBB 19 estreia terça com 18 integrantes e casa inspirada em Michael Jackson

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Como já é tradição desde 2002, a Globo estreia terça-feira (15) mais uma temporada do Big Brother Brasil. Sob comando de Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo, a 19ª edição traz 18 participantes que disputam R$ 1,5 milhão.

A expectativa é grande: em alta, o programa teve média de 33 pontos de audiência na final da última edição (1 ponto na Grande SP equivale a 73.015 domicílios).

O apresentador Tiago Leifert conta que começou a se preparar um mês e meio antes do início da atração e ajudou na seleção. Para Leifert, o essencial é ser racional. "A gente nunca sabe antes de começar como será a química dos participantes. Gosto de pessoas que jogam com mais inteligência."

Ele conta que a mulher, a jornalista Daiana Garbin, já se inscreveu para participar do BBB. Questionado sobre o que faria se ela se inscrevesse novamente, brinca: "Ela entra solteira [risos]". O diretor, Boninho, afirma que um dos desafios da equipe é reformar o mesmo espaço 19 vezes. E diz que a nova moradia dos BBBs teve inspiração no cantor Michael Jackson —em junho, sua morte completa uma década.

A nova casa possui tons de bronze, cobre e dourado, o busto de um cavalo preto como decoração e almofadas de paetês. Há também bustos que representam cada participante. A principal novidade são os espelhos, irregulares para que os jogadores não identifiquem onde estão as câmeras. Nesta edição, os brothers receberão as estalecas (moeda usada no programa) individualmente. Mas os itens comprados serão destinados ao consumo de todos. Além disso, o uso de água será controlado, para que os jogadores não desperdicem.

A seleção dos novos participantes começou logo após o término do BBB 18, com análise dos vídeos de inscrição e seletivas em 12 cidades ao redor do Brasil. Neste ano, a emissora optou por escolher o elenco sem participação do público. São oito brothers do Sudeste, cinco do Nordeste, três do Sul, um do Norte e um do Centro-Oeste.

Reformulado na última edição, o sistema de votação continua a exigir cadastro, gratuito, no site da Globo.

Pelo segundo ano consecutivo, as ex-BBBs Vivian Amorim, Fernanda Keulla e Ana Clara vão fazer reportagens sobre os bastidores na internet, com as jornalistas Tati Machado e Tatá Dias. "O melhor de tudo é fazer um programa aos fãs do BBB, pois falamos a mesma língua", diz Tati.