BBB ajudou a formar casais que foram muito além do paredão; relembre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das grandes expectativas dos fãs do Big Brother é quem será o casal da edição. Ao longo das últimas 18 edições, muitos pombinhos se uniram sob o edredom ou nas longas baladas no jardim da casa, mas poucos resistiram ao mundo real, sem as câmeras por todos os lados.

A nova edição do programa, o BBB 19, começa no próximo dia 15. Os participantes foram revelados ao longo da programação da Globo de quarta-feira (9).

Veja abaixo alguns exemplos de casais que não só mantiveram o romance, como tiveram filhos:

MARIANA E DANIEL (BBB 6)

Mariana Felício e Daniel Saullo tiveram um começo complicado dentro da casa do Big Brother. Saulo ficou primeiro com Mariana, mas depois se encantou por Roberta Brasil. Quando terminou o BBB 6, Mariana e Saullo se reencontraram, se casaram e hoje são pais de quatro filhos, incluindo gêmeos.

ANALY E ALAN PIERRE (BBB 7)

Eles se conheceram e se apaixonaram durante a sétima edição do Big Brother e se casaram logo após o fim do reality. Moraram juntos em Curitiba durante seis anos, até 2013, quando terminaram em bons termos. Juntos são pais de Theo, de 9.

ADRIANA E RODRIGÃO (BBB 11)

Adriana e Rodrigão se conheceram na casa durante o BBB 11 e trocaram o primeiro beijo em uma das famosas festas do reality show. O romance não durou muito no confinamento, mas engrenou meses depois do fim do programa. Eles oficializaram a união em 2015, em uma cerimônia em Punta Cana, na República Dominicana, e são pais de um casal de filhos, Rodrigo, 2, e Linda que completará um ano na próxima semana.

ANDRESSA E NASSER (BBB 13)

Andressa estava noiva há 9 anos quando entrou no Big Brother Brasil em 2013. Na casa, contudo, não resistiu aos encantos de Nasser, com quem chegou à final (eles perderam para Fernanda Keulla). Eles se casaram e vivem trocando mensagens de amor nas redes sociais.

KAMILLA E ELIESER (BBB 13)

A edição de 2013 rendeu outro casal: o veterano Elieser Ambrósio saiu da casa apaixonado pela ex-Miss Mundo Brasil 2010 Kamilla Salgado. Entre idas e vindas, o casal está junto desde então e oficializou a relação em 2016, em São Paulo, com uma festa para 300 convidados.

DIEGO E FRANCIELE (BBB 14)

Franciele e Diego Grossi, conhecidos como "FranGo", se conheceram no BBB 14 e mantiveram um relacionamento conturbado dentro do reality show. Eles se casaram em 2015 com uma grande festa no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, com direito a um vestido de noiva de R$ 12 mil. No ano passado, eles participaram do "Power Couple Brasil", na Record, e causaram polêmica com as discussões acaloradas. O casal foi expulso do programa após Diego ameaçar agredir Anderson Felício, marido da também ex-BBB Munik.

ALINE GOTSCHALQ E FERNANDO MEDEIROS (BBB 15)

Os dois engataram um romance relâmpago na 15ª edição do programa e se casaram em outubro do mesmo ano. Eles tiveram um filho juntos, Lucca. No final de 2017, os ex-BBBs anunciaram a separação.

PAULA E BRENO (BBB 18)

Paula Amorim e Breno Simões também se conheceram no BBB 18. A princípio o arquiteto ficou com Ana Clara, mas depois não resistiu ao charme da morena. Para quem duvidava do romance na casa, eles saíram namorando do programa e não se desgrudaram mais. O casal tem muitos fãs nas redes sociais.

GLEICI E WAGNER (BBB 18)

Gleici Damasceno venceu a última edição do BBB e de quebra ganhou um amor. Ela e Wagner Santiago se envolveram na casa e atualmente moram juntos no Rio. O romance começou devagarinho, até que engrenou na reta final do programa. Os dois fazem muitos planos juntos e vivem trocando declarações de amor nas redes sociais.