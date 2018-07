BBB - Bom, Barato e no Batel 

Inaugurou, há alguns dias, o Empório São José. Um mercado cheio de coisas gostosas, com preços justos. O mais incrível disto tudo é que fica dentro do Shopping Crystal, no coração do Batel. Vale conferir! Fica ao lado dos cinemas.

Dois em um

A rede de pizzarias Oven uniu duas datas (Dia da Pizza e Dia do Amigo) para fazer uma promoção imperdível. A cada pizza pedida, você ganha outra grátis, pra comer com um amigo. A promoção é válida em todas lojas da rede. Menos no Aeroporto.

Férias escolares! socorro!

Papais e mamães que não sabem o que fazer com seus filhos hiperativos enlouquecidos dentro de casa, ai vão algumas dicas: O Shopping Palladium está com um Parque de Diversões até o final do mês. Já no Shopping Estação, são muitas atrações: A piscina de bolinhas gigante. Superinteração Musical, no Espaço Faz de Conta, às 16hs. “Bita e os Animais”, sábado e domingo, às 16hs. “Araujo e Ofélia”, no Teatro Dr. Botica. Sáb. e dom. 13, 15 e 17hs. Não enlouqueçam! Tirem as crianças de casa!

