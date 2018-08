BC americano mantém juros, mas vê economia do país mais forte

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A decisão do banco central americano de manter os juros nos Estados Unidos na faixa entre 1,75% e 2% já era esperada pelo mercado, mas o comunicado da autoridade monetária trouxe uma mudança de tom ao ressaltar que a economia do país está forte.

No fim de julho, o presidente americano Donald Trump, afirmou que o aumento de juros prejudicava a recuperação da economia, na primeira crítica de um presidente do país ao Federal Reserve (BC dos EUA) em duas décadas.

A sinalização do Fed pavimenta o caminho para a aguardada alta em setembro, avaliou em relatório o Bank of America Merryl Linch. O banco destacou as mudanças no comunicado, em especial em relação às condições econômicas.

Segundo o Fed, a economia está crescendo a uma taxa "forte", e não mais "sólida". No segundo trimestre, a o país cresceu 4,1%, no melhor desempenho em quase 4 anos.

Já o desemprego permaneceu baixo, embora tenha havido uma leve alta em junho —de 3,8% para 4%. Sobre a inflação, o Fomc (comitê de política monetária) mudou a linguagem para indicar que tanto o panorama geral quanto o núcleo da inflação permanecem perto da meta de 2% ao ano.

Além de setembro, o mercado espera uma quarta alta em dezembro.

"Eu não gosto de todo esse trabalho que estamos fazendo com a economia e, então, eu vejo os juros subindo", chegou a dizer Trump.