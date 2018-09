BC argentino intervém novamente, mas não impede aumento do dólar

Folhapress

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Apesar de nova intervenção do Banco Central, com a venda de US$ 358 milhões, o peso se desvalorizou ainda mais nesta terça-feira (4), fechando a jornada em 39,6 ante o dólar.

O ministro da Fazenda, Nicolás Dujovne, se reuniu com a presidente do FMI, Christine Lagarde, para discutirem os ajustes no acordo feito em junho e que liberaria US$ 50 bilhões à Argentina em 36 meses.

Em contrapartida, a argentina faria um juste mais severo e adiantaria o cronograma de redução do déficit fiscal, em troca de poder receber antes as parcelas prometidas pelo fundo. Até agora, foram entregues US$ 15 bilhões, e o governo pediu um adiantamento de outros US$ 3 bilhões.

Entre as medidas que Nicolás Dujovne apresentará a Lagarde estão as decisões tomadas no último fim de semana e anunciadas na segunda-feira (3), a de criar novos impostos para as exportações e cortar o gabinete ministerial pela metade.

Na tarde desta terça-feira (4), o presidente Macri fez um discurso na sede da UIA (União Industrial Argentina) em que afirmou estar certo de que o pacote de medidas apresentado na segunda-feira (3) é "o caminho certo para sair desta tormenta, pois não há soluções mágicas".

Reforçou que "não adianta ficar trocando nomes", referindo-se à pressão do mercado para que mude ministros da área econômica. Por outro lado, durante o fim de semana, Macri sondou dois ex-ministros para saber se queriam voltar ao governo, Martín Lousteau e Alfonso Prat-Gay -ambos se recusaram.

Depois, afirmou, "sei qual é o caminho para sair dessa tormenta e reestabilizar a economia. Devemos juntar o novo acordo com o FMI a um programa financeiro sólido para 2019, além de recuperar o financiamento externo."

Fechou o discurso prometendo que as medidas tomadas irão "baixar a inflação, que foi o câncer com o qual convivemos por muitos anos."