BC dos EUA não altera taxa de juros, mas muda tom e ressalta economia forte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, manteve a taxa de juros no intervalo entre 1,75% e 2% nesta quarta-feira (1º), conforme o esperado pelo mercado.

O Fed, no entanto, mudou o tom do comunicado ao indicar que a economia americana está forte, o que reforça a expectativa de um novo aumento de juros no encontro de setembro.

“Os ganhos com emprego foram fortes, em média, nos últimos meses, e a taxa de desemprego permaneceu baixa. Os gastos das famílias e os investimentos fixos nos negócios cresceram fortemente”, informou via declaração unânime, após a conclusão de sua mais recente reunião de política monetária.

O banco atualmente espera mais dois aumentos de juros até o final do ano. Os investidores haviam descartado a possibilidade de mudança na reunião desta semana, com expectativa de aumento das taxas no próximo mês e em dezembro.

Taxas de juros maiores nos EUA atraem fluxo de capital alocado em outras praças, consideradas mais de risco, mas, por isso, com potencial de rentabilidade maior, como o Brasil.