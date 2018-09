BC reduz previsão de crescimento da economia para 1,4% este ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Central reduziu a previsão de crescimento da economia este ano. A projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) passou de 1,6% para 1,4%, de acordo com o Relatório de Inflação, divulgado nesta quinta-feira (27), em Brasília.

“A revisão reflete a incorporação dos resultados do PIB no segundo trimestre e o arrefecimento na atividade econômica após a paralisação no setor de transporte de cargas, ocorrida em maio, como sugerido por indicadores”, diz o BC, no relatório.

A previsão do BC ficou próxima da estimativa de crescimento do PIB feita pelo mercado financeiro, que é 1,35% este ano. As informações são da Agência Brasil.